СКА опубликовал состав на «Богатырский матч» с «Шанхаем».

Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Узрите же состав богатырский, коли до сечи час остался!» – говорится в сообщении СКА.