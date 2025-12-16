СКА объявил состав на «Богатырский матч» с «Шанхаем»: «До сечи час остался!»
СКА опубликовал состав на «Богатырский матч» против «Шанхая».
Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Узрите же состав богатырский, коли до сечи час остался!» – говорится в сообщении СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
