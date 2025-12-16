«Лада» выплатила Лоуренсу 6,2 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)

«Лада» выплатила Джошуа Лоуренсу 6,2 млн рублей за расторжение контракта.

Сумма компенсации Джошуа Лоуренсу при расторжении контракта с «Ладой» составила 6,2 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня клуб и нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Лоуренс провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) балла.

В его активе также 5 (4+1) очков в 5 играх за ЦСК ВВС в Olimpbet ВХЛ.