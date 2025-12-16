«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Авангардом»
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей в КХЛ.
«Сибирь» победила «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Ярослава Люзенкова 3-й в 4 последних играх.
Нападающий Тэйлор Бек, ранее вернувшийся в «Сибирь», провел за клуб первый матч в этом сезоне. Он сделал 2 передачи.
На данный момент «Сибирь» идет 11-й на Востоке с 28 очками после 35 матчей.
«Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 45 баллами в 33 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости