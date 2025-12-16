«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Авангардом»

«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

«Сибирь» победила «Авангард » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Ярослава Люзенкова 3-й в 4 последних играх.

Нападающий Тэйлор Бек, ранее вернувшийся в «Сибирь», провел за клуб первый матч в этом сезоне. Он сделал 2 передачи.

На данный момент «Сибирь » идет 11-й на Востоке с 28 очками после 35 матчей.

«Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 45 баллами в 33 играх.