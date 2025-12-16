Ларионов пропустит игру с «Шанхаем» по состоянию здоровья. Бабенко будет и. о. главного тренера СКА
Тренер СКА Игорь Ларионов пропустит игру с «Шанхаем» по состоянию здоровья.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит игру с «Шанхаем» по состоянию здоровья.
Матч состоится сегодня, 16 декабря.
Исполнять обязанности главного тренера команды в этом матче будет Юрий Бабенко.
«Игорь Николаевич по состоянию здоровья пропустит этот матч, но к следующему уже будет в строю», – говорится в сообщении СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости