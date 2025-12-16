Тренер СКА Игорь Ларионов пропустит игру с «Шанхаем» по состоянию здоровья.

Матч состоится сегодня, 16 декабря.

Исполнять обязанности главного тренера команды в этом матче будет Юрий Бабенко .

«Игорь Николаевич по состоянию здоровья пропустит этот матч, но к следующему уже будет в строю», – говорится в сообщении СКА.