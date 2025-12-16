  • Спортс
  Заварухин об 1:4 от «Барыса»: «Во 2-м периоде не получились командные действия, плохо ходила шайба. Так нельзя действовать при своих болельщиках, хотел бы извиниться перед ними»
Заварухин об 1:4 от «Барыса»: «Во 2-м периоде не получились командные действия, плохо ходила шайба. Так нельзя действовать при своих болельщиках, хотел бы извиниться перед ними»

Николай Заварухин извинился перед болельщиками за поражение от «Барыса».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Барыса» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:4). 

– В первом периоде было много стыков и борьбы. Во втором не получились командные действия. Плохо ходила шайба, командные действия сказались на результате. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Был разговор с парнями в раздевалке, так нельзя действовать при своих болельщиках.

– Появилась информация, что вы и Разин возглавите команду на Матче звезд.

– Это здорово, но голова была забита подготовкой к игре. Сейчас у нас каждая игра важная, и нам нужны победы.

– Появился Илья Овчинников. Он добавляет остроты в игру команды. С этой целью он был выбран, и почему не выбрали Исаева?

– Кто‑то из ребят переболел. Не хотели форсировать ребят. Из‑за этого сыграл Илья.

– Команда снова не очень удачно выходит после паузы. Почему?

– Все были в разных состояниях. Кто‑то переболел, кто‑то из сборной приехал. Будет что‑то корректировать, чтобы ребята пришли в оптимальную форму.

– Есть ли информация по Денежкину и Да Косте?

– Денежкин не выходил на лед с командой и занимается по индивидуальной программе. Надеемся, что Да Коста появится в ближайших матчах.

– Были ли какие‑то усиленные тренировки в паузу? Команда выглядела тяжело.

– Не скажу, что были какие‑то усиленные тренировки, старались в паузу подготовиться к матчу, были выходные. Сегодня не было таких атак, которые мы производили до перерыва, – сказал Заварухин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
