  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Кубке Первого канала: «Для специалистов большого восхищения не было. Казахстану надо сделать выводы – сколько можно заниматься чепухой»
0

Плющев о Кубке Первого канала: «Для специалистов большого восхищения не было. Казахстану надо сделать выводы – сколько можно заниматься чепухой»

Владимира Плющева не восхитили матчи Кубка Первого канала.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об итогах Кубка Первого канала. 

«Россия 25» выиграла турнир, обыграв сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0). 

«То, что был сделан праздник для жителей и болельщиков из Новосибирска, это действительно факт. При этом не думаю, что стоит делать далеко идущие выводы по этим матчам. Единственное, что сборной Казахстана надо уже сделать какие-то выводы. Сколько можно заниматься чепухой и не готовить своих спортсменов на более или менее среднем уровне хотя бы.

А так для болельщиков был праздник, а для специалистов большого восхищения не было», – сказал Плющев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
сборная России U25
logoВладимир Плющев
logoКубок Первого канала
logoСборная Казахстана по хоккею
