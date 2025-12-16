Владимира Плющева не восхитили матчи Кубка Первого канала.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об итогах Кубка Первого канала.

«Россия 25» выиграла турнир, обыграв сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

«То, что был сделан праздник для жителей и болельщиков из Новосибирска, это действительно факт. При этом не думаю, что стоит делать далеко идущие выводы по этим матчам. Единственное, что сборной Казахстана надо уже сделать какие-то выводы. Сколько можно заниматься чепухой и не готовить своих спортсменов на более или менее среднем уровне хотя бы.

А так для болельщиков был праздник, а для специалистов большого восхищения не было», – сказал Плющев.