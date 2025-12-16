Ги Буше о 2:4 от «Сибири»: «Начали нормально, но потом нахватали удалений и потеряли инициативу. Мы недостаточно создали и не наработали на победу»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» против «Сибири».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше подвел итоги матча против «Сибири » (2:4).

«Мы знали, что противник будет настроен, у них новые игроки, новый тренер. Понимали, что они будут готовы и выйдут заряженными. Начали нормально, но потом нахватали удалений и потеряли инициативу.

Но мы недостаточно создавали моментов у ворот, наносили недостаточно бросков. Если этого нет, тяжело забивать.

Что касается отмененной шайбы, то, мне кажется, это был хороший гол. Нога противника толкает ногу нашего игрока, счет мог стать 2:2, вскоре мы получаем 1:3, это абсолютно другая история.

Где-то перемудрили в третьем периоде, действовали не так остро, может, не выдержали того натиска, который предложил противник. Было видно, что они голодные и заряженные, они готовы забирать эту игру.

Окулов имел прекрасный момент, счет мог становиться 3:3. Мы просто недостаточно создали и не наработали на победу, в отличие от противника», – сказал Буше .