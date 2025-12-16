  • Спортс
  • Валерий Каменский: «Плохо, что мы не играем на международной арене. Но есть время развивать хоккей внутри страны с белорусскими, казахскими и китайскими друзьями
Валерий Каменский высказался о развитии хоккея в России.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о матчах национальной команды России с Беларусью и Казахстаном

– Как, на ваш взгляд, влияет на уровень нашего хоккея отстранение от международных турниров?

– Конечно, плохо, что мы не играем сейчас на международной арене. Но у нас есть время развивать хоккей внутри страны и с белорусскими, казахскими и китайскими друзьями.

Но сравнить уровень можно будет тогда, когда нам разрешат играть на турнирах.

– Матчи с Беларусью и с Казахстаном помогают получить игровую практику?

– Это поддерживает уровень нашего хоккея и поднимает уровень белорусского и казахского. Плюс игра в сборной – это большой престиж для игроков. Они варятся в этой обстановке, и когда разрешат играть на международных турнирах, они уже будут готовы к этому, – заявил Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
