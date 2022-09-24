Генеральный менеджер «Миннесоты» высказался о ситуации с возвращением .

В середине июля стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США. В начале августа он прилетел в Миннесоту из России. Сообщалось, что он вернулся на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Капризовым военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение.

«Я знаю, что Кирилл не хочет об этом говорить, но у нас возникли проблемы с его возвращением в США. Нам помогли друзья из Вашингтона, и мы очень благодарны за это.

И, знаете, Кирилл был очень терпелив, делал именно то, что должен был делать. Это было действительно трудное время для него. Мы просто рады, что он здесь. Мы рады, что он в безопасности, здоров и готов к работе.

Ставилась ли когда-нибудь под сомнение безопасность Капризова? Первое время мы не знали. Это трудно объяснить. Я не думаю, что это когда-либо было опасно для жизни или что-то в этом роде, просто вопрос был в том, что с ним все в порядке, он находится в относительной безопасности и может вернуться сюда.

Пока он здесь, с ним все в порядке, и все хорошо. Просто дайте ему сосредоточиться на хоккее», – приводит слова Билла Герина The Rink Live.

Капризов о том боялся ли, что не вернется в НХЛ из России: «Нет, совсем нет»