Иван Воробьев о 2:1 со СКА: «Мы все понимали, разбирали. Штаб «Спартака» нам разложил по полочкам, положил пищу в рот, осталось только проглотить. Так что сюрпризов не было особо»

Иван Воробьев подвел итоги матча «Спартака» против СКА.

Нападающий «Спартака» Иван Воробьев высказался о матче против СКА (2:1).

– На игру против СКА приехало много болельщиков «Спартака». Было ли ощущение, что вы уже буквально присутствуете в Москве с такой поддержкой?

– У нас самые лучшие болельщики. Это все знают. Красно-белые цвета – они всегда и везде. Это народная команда.

Спасибо им большое. Они присутствуют всегда и везде, на всех матчах. И они не просто сидят сложа лапки, они кричат и перекрикивают на выездах 12-тысячные, 15-тысячные стадионы, находясь там в количестве всего двух тысяч человек. То есть они вообще у нас звери. Спасибо им большое.

– Вас чем‑то удивил соперник?

– Мы все понимали, все разбирали. Тренерский штаб нам полностью разложил по полочкам, положил, как говорится, пищу в рот, осталось только проглотить. Так что каких‑то таких сюрпризов не было особо, – сказал Воробьев.