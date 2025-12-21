  • Спортс
Агент Пилипенко: «СКА и «Северсталь» Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Он не играет, если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс и будет обмен»

Агент Пилипенко высказался касательно будущего игрока «Северстали».

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Северстали» Кирилла Пилипенко, высказался касательно будущего игрока.

Ранее появилась информация о том, что «Северсталь» может обменять Пилипенко в СКА. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей и набрал 8 (6+2) баллов в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Кирилл не играет, хотя он здоров, это тренерское решение. Если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс с «Северсталью» и тогда будет обмен. Смысл сидеть, если Кирилл хочет играть?

Ни СКА, ни «Северсталь» между собой Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Скорее всего, эту новость запустили, потому что игроки стиля Пилипенко нравятся (главному тренеру СКА) Ларионову», - сказал Черных.

Агентство Пилипенко: «Вариант с обменом в СКА не обсуждался, договоренностей не существует. Кирилл продолжает тренироваться в «Северстали»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
