Мальцев о 2:1 со СКА: «Игроки обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок»
Михаил Мальцев высказался о победе «Спартака» в матче со СКА.
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о победе в матче против СКА (2:1).
«Я уже много раз играл против СКА в Петербурге, но рад вернуться в свой родной город. В этой игре хотел порадовать родных и тех болельщиков, кто за меня переживает. Ну и, конечно, хотелось победить.
Очень много стычек было, так как никто не хотел уступать. Хорошо, что игра завершилась в нашу пользу, пусть даже в один гол. Но хоккеисты обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок», – сказал Мальцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
