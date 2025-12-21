Третьяк открыл площадку в Питкяранте: «Хоккей в России – национальная гордость! Президент поставил задачу, чтобы в 2030-м 70% населения занималось физкультурой и спортом»

Третьяк и глава Карелии открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава Карелии Артур Парфенчиков открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте.

20 декабря в Питкяранте торжественно открыли обновленную хоккейную коробку на улице Рудакова.

«От всего сердца поздравляю жителей Питкяранты и Карелии с этим настоящим праздником! Через спорт мы можем воспитывать молодое поколение: ведь хоккей в нашей стране – национальная гордость!

Президент поставил задачу перед руководством всей нашей страны, чтобы в 2030 году 70% населения России занималось физкультурой и спортом. Сегодня мы видим, как эти решения воплощают в жизнь в Карелии под руководством губернатора.

Надеемся, что на таких спортивных площадках вырастут новые Харламовы , Овечкины и множество здоровых молодых людей, увлеченных физкультурой и спортом!» – заявил Владислав Третьяк.