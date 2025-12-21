«Миннесота» во 2-й раз в сезоне выиграла 7 матчей подряд. Команда Хайнса идет 3-й на Западе
«Миннесота» во 2-й раз в сезоне выиграла 7 матчей НХЛ подряд.
«Миннесота» выиграла 7-ю игру подряд.
Команда тренера Джона Хайнса обыграла «Эдмонтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Уайлд» выиграли 7 игр подряд во 2-й раз в сезоне.
На данный момент «Миннесота» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 36 играх.
Рекорд клуба по продолжительности победной серии за один регулярный чемпионат (12 матчей) был установлен в сезоне-2016/17.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
