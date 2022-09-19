Менелл о Капризове: «Жители Миннесоты не просто так называют его Спасителем. Он очень быстро стал лучшим игроком «Уайлд»

рассказал, как в Миннесоте относятся к Кириллу Капризову.

– Вы же из Миннесоты. Что вам сказал , когда вы решили уехать в московское «Динамо»?

– Да мы с ним не общались. Но уверен, что он за меня счастлив.

– Как там поживает Кирюха? Он стал важным человеком для вашего штата?

– Вообще-то, жители Миннесоты не просто так называют его Спасителем. Он очень быстро стал лучшим игроком «Уайлд», и все были в восторге, когда он подписал новый контракт.

У людей есть возможность следующие минимум четыре года ходить на арену и вживую смотреть его хоккей, – сказал защитник .