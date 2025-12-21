Макклин Селебрини набрал 90 очков за календарный 2025 год.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:4).

На счету 19-летнего канадца стало 54 (18+36) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+12».

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону («Колорадо») и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»), набравшим по 59 баллов.

При этом за 2025 год в целом Селебрини набрал 90 (31+59) очков в 78 играх. Он стал шестым игроком в истории лиги, кому удалось достичь такой отметки за календарный год в возрасте до 20 лет.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1980 год, «Эдмонтон», 140). Также в списке Сидни Кросби (2006, «Питтсбург», 118), Дэйл Хаверчак (1982, «Виннипег», 98), Стив Айзерман (1984, «Детройт», 96), Рон Фрэнсис (1982, «Хартфорд», 90).