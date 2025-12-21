  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Селебрини набрал 90 очков за календарный 2025 год. Он 6-й игрок в истории НХЛ с таким достижением в возрасте до 20 лет, лидер – Гретцки (140 в 1980-м)
0

Селебрини набрал 90 очков за календарный 2025 год. Он 6-й игрок в истории НХЛ с таким достижением в возрасте до 20 лет, лидер – Гретцки (140 в 1980-м)

Макклин Селебрини набрал 90 очков за календарный 2025 год.

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:4). 

На счету 19-летнего канадца стало 54 (18+36) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+12».

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону («Колорадо») и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»), набравшим по 59 баллов. 

При этом за 2025 год в целом Селебрини набрал 90 (31+59) очков в 78 играх. Он стал шестым игроком в истории лиги, кому удалось достичь такой отметки за календарный год в возрасте до 20 лет. 

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1980 год, «Эдмонтон», 140). Также в списке Сидни Кросби (2006, «Питтсбург», 118), Дэйл Хаверчак (1982, «Виннипег», 98), Стив Айзерман (1984, «Детройт», 96), Рон Фрэнсис (1982, «Хартфорд», 90). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoУэйн Гретцки
logoРон Фрэнсис
рейтинги
logoСидни Кросби
logoСтив Айзерман
Дэйл Хаверчак
logoМакклин Селебрини
logoСан-Хосе
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 50+ очков – за 34 матча. В истории лиги только Кросби и Гретцки достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет
17 декабря, 06:40
Селебрини сделал 30 ассистов в 33 играх в сезоне НХЛ. Среди игроков в возрасте до 20 лет быстрее такой отметки достигали только Гретцки, Кросби, Лемье и Фрэнсис
14 декабря, 06:40
Селебрини набрал 106 очков за первые 100 матчей в НХЛ – 7-й результат в истории для игроков до 20 лет. Больше только у Гретцки, Кросби, Хаверчака, Фрэнсиса, Айзермана и Карсона
8 декабря, 06:18
Главные новости
Воронков забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом». У него 23 очка в 35 играх
сегодня, 06:22Видео
Минтюков забил победный гол в матче с «Коламбусом» на 57-й минуте и сделал 6 блоков за 20:18. У защитника «Анахайма» 4+5 в 32 играх в сезоне
сегодня, 05:50Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Питтсбург» проиграл «Монреалю», «Миннесота» обыграла «Эдмонтон», «Тампа» победила «Каролину»
сегодня, 05:40
КХЛ. «Сибирь» примет «Амур», «Барыс» сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Динамо» Москва
сегодня, 05:10
«Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года, серия началась после травмы Малкина. Команда Мьюза идет на 13-м месте на Востоке
сегодня, 03:55
Кучеров вернулся в состав «Тампы» после болезни и сделал 30-й ассист в сезоне в матче против «Каролины». У него 43 очка в 31 игре
сегодня, 03:45Видео
Свечников забил «Тампе» и прервал безголевую серию из 13 матчей. У него 8+15 в 35 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Тарасенко забил и сделал ассист в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Миннесоты» 6 очков в последних 3 играх, в сезоне – 19 в 29
вчера, 22:58Видео
Михеев прервал серию из 20 матчей без голов, дважды забив «Оттаве». У форварда «Чикаго» 6+4 в 33 играх сезона
вчера, 21:41Видео
Мичков не забил в 10-м матче подряд. У форварда «Филадельфии» ассист и 2 броска за 15:04 против «Рейнджерс»
вчера, 21:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чернышов сделал 3-й ассист в 3 матчах за «Сан-Хосе». У него 5 бросков и «+1» за 16:10 против «Сиэтла»
21 минуту назад
Задоров сделал голевой пас Захе в матче с «Ванкувером» – вывел на открытые ворота. У него 13 очков и «+12» в 36 играх в сезоне
30 минут назадВидео
Ян Кузнецов против «Вегаса»: ассист, 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 22:38. У защитника «Калгари» 6 очков в 22 играх в сезоне
41 минуту назад
Барбашев без очков в 3-м матче подряд: 3 броска, 3 хита, 3 потери, 25% на точке и «минус 2» за 16:56 против «Калгари»
51 минуту назад
Аскаров пропустил 3+ шайбы в 6-м матче подряд, отразив 28 из 31 броска «Сиэтла». Поражение – 10-е в 22 играх в сезоне (90,0% сэйвов, КН 3,22)
сегодня, 06:46
Марченко продлил безголевую серию до 7 матчей. У него 2 ассиста, 19 бросков и «минус 8» на отрезке
сегодня, 06:34
«Коламбус» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Эвасона идет на последнем месте на Востоке
сегодня, 05:58
«Баффало» уволил Карманоса с поста заместителя генменеджера. Бержевен займет его место в штабе Кекяляйнена
сегодня, 05:34
«Баффало» выиграл 5 матчей подряд. Команда идет на 14-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 5 очков
сегодня, 05:22
«Чикаго» проиграл 5 матчей подряд и идет на последнем месте в НХЛ. Назар получил травму в игре с «Оттавой» и пропустит 4 недели, ранее выбыл Бедард
сегодня, 04:50