Савиков о том, что Ларионов пропустил 2 матча СКА из-за болезни: «Ощущалось, что играли без него. Он заходил к нам, но меньше контактировал, чтобы не заразить»

Савиков высказался о том, что Ларионов пропустил 2 матча из-за болезни.

Защитник СКА Егор Савиков высказался о том, что главный тренер команды Игорь Ларионов пропустил 2 матча по состоянию здоровья.

Ларионов вернулся на тренерскую скамейку в матче против «Спартака» (1:2). Он пропустил предыдущие 2 игры из-за болезни.

«Это ощущалось, что играли без него. Он заходил прямо перед каким-то матчем к нам, но меньше контактировал, чтобы нас не заразить», – сказал Савиков.

Защитник также отметил, что в матче со «Спартаком» игра была до одной ошибки.

«Мы ее совершили. Хороший, плотный матч, мало только голов, нам было нужно реализовывать свои моменты», – добавил Савиков.