8

Драйзайтль набрал 50+ очков в 11-м сезоне подряд, повторив рекорд «Эдмонтона»

Леон Драйзайтль достиг отметки 50 очков в 11-м сезоне подряд.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль достиг отметки 50 очков в 11-м сезоне подряд.

Форвард сделал 2 передачи в матче против «Миннесоты» (2:5).

Теперь на его счету 50 (17+33) баллов в 36 играх регулярного чемпионата-2025/26.

Драйзайтль повторил рекорд «Ойлерс» по числу сезонов подряд с 50 и более очками (11). Он повторил достижения Гленна Андерсона и Марка Мессье

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛеон Драйзайтль
рекорды
logoМарк Мессье
Гленн Андерсон
logoЭдмонтон
logoНХЛ
