Драйзайтль набрал 50+ очков в 11-м сезоне подряд, повторив рекорд «Эдмонтона»
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль достиг отметки 50 очков в 11-м сезоне подряд.
Форвард сделал 2 передачи в матче против «Миннесоты» (2:5).
Теперь на его счету 50 (17+33) баллов в 36 играх регулярного чемпионата-2025/26.
Драйзайтль повторил рекорд «Ойлерс» по числу сезонов подряд с 50 и более очками (11). Он повторил достижения Гленна Андерсона и Марка Мессье.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
