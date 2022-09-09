Пауэр – главный претендент на «Колдер Трофи», Кравцов – 16-й, Марченко – 20-й (The Athletic)

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-20 кандидатов на получение «Колдер Трофи».
Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.
1. з Оуэн Пауэр («Баффало»)
2. н Мэттью Бенирс («Сиэтл»)
3. н Мэйсон Мактавиш («Анахайм»)
4. н Коул Перфетти («Виннипег»)
5. н Джек Куинн («Баффало»)
6. н Кент Джонсон («Коламбус»)
7. з Джейк Сэндерсон («Оттава»)
8. н Александер Хольц («Нью-Джерси»)
9. н Вильям Эклунд («Сан-Хосе»)
10. н Шейн Райт («Сиэтл»)
11. н Лукас Райхел («Чикаго»)
12. н Юрай Слафковски («Монреаль»)
13. н Марко Росси («Миннесота»)
14. в Логан Томпсон («Вегас»)
15. н Шэйн Пинто («Оттава»)
16. н Виталий Кравцов («Рейнджерс»)
17. з Симон Эдвинссон («Детройт»)
18. н Уайтт Джонстон («Даллас»)
19. н Ник Робертсон («Торонто»)
20. н Кирилл Марченко («Коламбус»)