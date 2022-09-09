Пауэр – главный претендент на «Колдер Трофи», Кравцов – 16-й, Марченко – 20-й (The Athletic)

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Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-20 кандидатов на получение «Колдер Трофи».

Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.

1. з Оуэн Пауэр («Баффало»)

2. н Мэттью Бенирс («Сиэтл»)

3. н Мэйсон Мактавиш («Анахайм») 

4. н Коул Перфетти («Виннипег»)

5. н Джек Куинн («Баффало»)

6. н Кент Джонсон («Коламбус»)

7. з Джейк Сэндерсон («Оттава»)

8. н Александер Хольц («Нью-Джерси»)

9. н Вильям Эклунд («Сан-Хосе»)

10. н Шейн Райт («Сиэтл»)

11. н Лукас Райхел («Чикаго»)

12. н Юрай Слафковски («Монреаль»)

13. н Марко Росси («Миннесота»)

14. в Логан Томпсон («Вегас»)

15. н Шэйн Пинто («Оттава»)

16. н Виталий Кравцов («Рейнджерс»)

17. з Симон Эдвинссон («Детройт»)

18. н Уайтт Джонстон («Даллас»)

19. н Ник Робертсон («Торонто»)

20. н Кирилл Марченко («Коламбус»)

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