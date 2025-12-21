Чернышов сделал 3-й ассист в 3 матчах за «Сан-Хосе». У него 5 бросков и «+1» за 16:10 против «Сиэтла»
Чернышов сделал 3-й ассист в 3 матчах за «Сан-Хосе».
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:4).
На счету 20-летнего россиянина 3 (0+3) очка в 3 играх за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ.
Сегодня Чернышов (16:10, «+1») 5 раз бросил в створ ворот и допустил 1 потерю.
Напомним, что экс-нападающий московского «Динамо» начал нынешний сезон в АХЛ. На его счету 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Барракуду».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
