«Барыс» расторг контракт с Уозерспуном по соглашению сторон
Тайлер Уозерспун покинул «Барыс».
«Барыс» сообщил о расторжении контракта с Тайлером Уозерспуном по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне в активе игрока 9 матчей без результативных действий при полезности «плюс 4».
Напомним, 4 ноября стало известно, что защитник выбыл на длительный срок из-за травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
