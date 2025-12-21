«Барыс» расторг контракт с Уозерспуном по соглашению сторон

Тайлер Уозерспун покинул «Барыс».

«Барыс » сообщил о расторжении контракта с Тайлером Уозерспуном по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне в активе игрока 9 матчей без результативных действий при полезности «плюс 4».

Напомним, 4 ноября стало известно , что защитник выбыл на длительный срок из-за травмы.