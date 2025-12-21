Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»

Ирина Роднина назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

«Лучший спортсмен 2025 года? Овечкин, конечно. Никто и рядом не стоит.

В этом году Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд. Безусловно, для нашего спорта это тоже историческое событие», – заявила Роднина.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ , забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 911 голов в регулярках.