  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»
0

Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»

Ирина Роднина назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

«Лучший спортсмен 2025 года? Овечкин, конечно. Никто и рядом не стоит.

В этом году Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд. Безусловно, для нашего спорта это тоже историческое событие», – заявила Роднина.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 911 голов в регулярках.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
Политика
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин не забил в 7-м матче подряд. Форвард «Вашингтона» остался без очков в игре с «Детройтом» и был признан 3-й звездой
вчера, 20:16
Сегодня на Спортсе’’ завершается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
вчера, 20:10
Депутат Роднина о главном событии года в российском спорте: «Сумасшедшие результаты Овечкина»
вчера, 19:29
Главные новости
Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля». У него 11+89 в 119 играх
7 минут назад
Каменский о Кузнецове: «Он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга»
29 минут назад
Ротенберг о мастер-классе для России U16: «Ребята с максимальной концентрацией выполняли упражнения. Такие встречи дают игрокам правильные ориентиры. Продолжаем работать 🏒🇷🇺»
49 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Амур», «Барыс» сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Динамо» Москва
сегодня, 10:00
Драйзайтль набрал 50+ очков в 11-м сезоне подряд, повторив рекорд «Эдмонтона»
сегодня, 10:15
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»
сегодня, 10:00
«Ванкувер» выиграл 4 матча из 4 после обмена Куинна Хьюза. Полученный в сделке Эхгрен набрал 1+1 и забил победный буллит в игре с «Бостоном»
сегодня, 09:37
«Миннесота» во 2-й раз в сезоне выиграла 7 матчей подряд. Команда Хайнса идет 3-й на Западе
сегодня, 08:39
Панарин с дублем и победным буллитом в матче с «Филадельфией» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Фаулер с 1-м шатаутом в лиге и Ломберг с голом и дракой за 5 секунд
сегодня, 07:58
Задоров сделал голевой пас Захе в матче с «Ванкувером» – вывел на открытые ворота. У него 13 очков и «+12» в 36 играх в сезоне
сегодня, 07:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» расторг контракт с Уозерспуном по соглашению сторон
сегодня, 10:24
Полупанов о Подъяпольском и Моторыгине: «Динамовские вратари всегда представляли собой силу. Оба играют надежно, надеюсь, продолжат так действовать. Это залог успеха»
сегодня, 09:59
Иван Воробьев о 2:1 со СКА: «Мы все понимали, разбирали. Штаб «Спартака» нам разложил по полочкам, положил пищу в рот, осталось только проглотить. Так что сюрпризов не было особо»
сегодня, 09:48
Пыленков о стиле: «За трендами не слежу. Хожу в одном и том же, в чем комфортно. Стараюсь экономить, запредельные суммы на одежду не трачу»
сегодня, 09:16
Савиков о том, что Ларионов пропустил 2 матча СКА из-за болезни: «Ощущалось, что играли без него. Он заходил к нам, но меньше контактировал, чтобы не заразить»
сегодня, 08:50
Карпухин о 2:1 с «Салаватом»: «Играли терпеливо, делали свою работу. Провалы были, но если ошибались – Биляшик выручал»
сегодня, 08:27
Мальцев о 2:1 со СКА: «Игроки обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок»
сегодня, 08:13
Селебрини набрал 90 очков за календарный 2025 год. Он 6-й игрок в истории НХЛ с таким достижением в возрасте до 20 лет, лидер – Гретцки (140 в 1980-м)
сегодня, 07:40
Чернышов сделал 3-й ассист в 3 матчах за «Сан-Хосе». У него 5 бросков и «+1» за 16:10 против «Сиэтла»
сегодня, 07:28
Ян Кузнецов против «Вегаса»: ассист, 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 22:38. У защитника «Калгари» 6 очков в 22 играх в сезоне
сегодня, 07:08