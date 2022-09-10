Головин об игре в футбол с Капризовым: «Устраивали мини-турнир, Кирилл неплохо смотрелся! Точно не хуже ребят из второй лиги»

рассказал о футбольных навыках хоккеиста .

– Ты знаком с Кириллом Капризовым, с которым вы родились в одной Кемеровской области – только ты в Калтане, а он в деревне Кузедеево.

Он в интервью называл тебя красавчиком, рассказывал, что ты каждый год в Калтане устраиваешь футбольные матчи, в одном из которых и он поучаствовал. Даже что-то забил, хотя не считает, что умеет хорошо играть. А тебе как Капризов-футболист?

– Мы знакомы очень давно, но тоже не до степени дружбы. В последнее время совсем мало общались – только, опять же, изредка поздравляем друг друга. А в футбол – да, играли. Это было в начале пандемии. Он тоже был в Сибири, мы устраивали мини-турнир, и он играл за мою команду. Против нас вышли пацаны из второй лиги и за нас – тоже.

На самом деле Кирилл там неплохо смотрелся! На уровне ребят из второй лиги это было не так просто, но он нормально играл, точно не хуже них, и действительно забил. Так что пусть не принижает свой уровень!

– Сам смотришь ? Болеешь там за кого-нибудь?

– Вообще не смотрю хоккей по телевизору. Вживую смотреть интересно, по телеку – вообще нет. Сам очень люблю и просто на коньках кататься, и в хоккей играть зимой с пацанами. Раньше, когда отпуска в России были длинные, очень часто это делал, – рассказал игрок .