Полупанов о Подъяпольском и Моторыгине: «Динамовские вратари всегда представляли собой силу. Оба играют надежно, надеюсь, продолжат так действовать. Это залог успеха»

Владимир Полупанов высказался о вратарях «Динамо» Подъяпольском и Моторыгине.

Двукратный обладатель Кубка СССР в составе «Динамо » Владимир Полупанов высказался о вратарях клуба Владиславе Подъяпольском и Максиме Моторыгине .

«Думаю, они немного разные вратари. Игра Подъяпольского немного линейная – он не особо играет на выкатах. А у Моторыгина немного другая манера – он старается поменьше все-таки падать, а ведь вратари сейчас стараются часто садиться на колени, закрывая площадь ворот.

На мой взгляд, Моторыгин больше непосредственно играет по шайбе. Динамовские вратари всегда представляли собой определенную силу и надежность. Оба играют надежно, очень надеюсь, что оба продолжат так действовать. Это большой залог успеха», – сказал Полупанов.

Он также сравнил игру нынешних вратарей с тем, как играли в его время.

«Мы вообще играли немного по-другому, вратари сейчас стараются играть на интуиции, на опережение, еще могут сесть до броска и потом только реагировать на шайбу. Мы все-таки раньше старались пытаться среагировать на шайбу.

Моторыгин не такой, не так часто садится на колени. Он старается играть по шайбе, у него это получается», – отметил Полупанов.