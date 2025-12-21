Каменский о Кузнецове: «Он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга»
Валерий Каменский оценил игру «Металлурга» в сезоне-2025/26.
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил выступление «Металлурга» в сезоне-2025/26.
После 36 матчей клуб лидирует в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 57 очками.
«Разин создал хорошую команду, сыгранную команду. «Магнитка» всегда была лидирующей командой в КХЛ. Разин молодец!
Приобретение Кузнецова – ошибка? Я не считаю, что такой игрок где-то кому-то помешает. Другой вопрос, в какой он форме. Но думаю, он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта.
Его подписание только плюс для «Металлурга», – сказал Каменский.
На счету Кузнецова 9 (1+8) баллов в 15 играх сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости