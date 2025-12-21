Каменский о Кузнецове: «Он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга»

Валерий Каменский оценил игру «Металлурга» в сезоне-2025/26.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил выступление «Металлурга» в сезоне-2025/26.

После 36 матчей клуб лидирует в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 57 очками.

«Разин создал хорошую команду, сыгранную команду. «Магнитка» всегда была лидирующей командой в КХЛ. Разин молодец!

Приобретение Кузнецова – ошибка? Я не считаю, что такой игрок где-то кому-то помешает. Другой вопрос, в какой он форме. Но думаю, он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта.

Его подписание только плюс для «Металлурга », – сказал Каменский.

На счету Кузнецова 9 (1+8) баллов в 15 играх сезона-2025/26.