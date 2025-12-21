«Ванкувер» выиграл 4 матча из 4 после обмена Куинна Хьюза. Полученный в сделке Эхгрен набрал 1+1 и забил победный буллит в игре с «Бостоном»
«Ванкувер» выиграл 4 матча из 4 после обмена Куинна Хьюза с общей разницей 14:6.
«Ванкувер» на выезде обыграл «Бостон» (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды тренера Адама Фута 4-й подряд. Ранее были обыграны «Нью-Джерси» (2:1), «Рейнджерс» (3:0) и «Айлендерс» (4:1).
Таким образом, канадский клуб выиграл все 4 матча после обмена капитана команды Куинна Хьюза в «Миннесоту». Разница шайб на отрезке – 14:6.
Полученный в сделке с «Уайлд» Лиам Эхгрен набрал 2 (1+1) балла и забил победный буллит в игре с «Бостоном».
С 33 очками в 35 играх «Кэнакс» занимают 12-е место в таблице Западной конференции.
Отметим, что «Миннесота» также выиграла 4 из 4 игр с общим счетом 21:6 после перехода Хьюза.
Обмен Хьюза – финиш целой эпохи «Ванкувера». До величия Буре не добрались
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости