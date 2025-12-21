Пыленков о стиле: «За трендами не слежу. Хожу в одном и том же, в чем комфортно. Стараюсь экономить, запредельные суммы на одежду не трачу»

Даниил Пыленков: за трендами не слежу, запредельные суммы на одежду не трачу.

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался о том, что нападающий «России 25» и «Локомотива» Егор Сурин назвал его одним из самых стильных хоккеистов.

«Не слышал, честно, что Егор меня считает стильным. Хорошо, конечно, но я за трендами вообще не слежу.

Не смотрю ни на кого, у кого какие бренды. Хожу в одном и том же, в чем комфортно. Ничего такого не имею.

Я стараюсь экономить и запредельные суммы на одежду не трачу. Если что-то понравится – покупаю», – сказал Пыленков.