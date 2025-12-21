Карпухин о 2:1 с «Салаватом»: «Играли терпеливо, делали свою работу. Провалы были, но если ошибались – Биляшик выручал»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
– Хороший матч, терпеливый. Играли терпеливо, делали свою работу. Да, были провалы, но если ошибались – нас выручал Биляшик [Тимур Билялов].
– Прокомментируйте эпизод с отмененным голом.
– Шайба перевалилась через клюшку, показалось, что офсайд. Судья молчит – продолжил играть. Сделали домашнюю заготовку, хорошее исполнение, забили. Парни подъехали праздновать, но я им сразу сказал, что вряд ли засчитают гол. Отменили – не удивился, но надеялся.
Вспомнил матч с «Металлургом» в начале сезона, где я тачдаун забил и гол засчитали.
– Обидно, что 15 секунд не хватило до «сухаря»?
– Обидно, Тимур здорово провел матч и заслужил «сухарик». Поможем ему в дальнейшем, – сказал Карпухин.