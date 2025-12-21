Ротенберг о мастер-классе для России U16: «Ребята с максимальной концентрацией выполняли упражнения. Такие встречи дают игрокам правильные ориентиры. Продолжаем работать 🏒🇷🇺»

Роман Ротенберг рассказал о мастер-классе для России U16.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о мастер-классе для сборной России U16.

«Отлично поработали на мастер-классе со сборной России U16. Ребята полностью выложились и с максимальной концентрацией выполняли все упражнения.

Было видно желание работать, разбираться в деталях и прогрессировать. Именно такое отношение к тренировкам дает результат и помогает двигаться дальше шаг за шагом.

Отдельная благодарность Алексею Ковалеву за участие в мастер-классе и опыт, которым он поделился с ребятами.

Такие встречи дают молодым игрокам правильные ориентиры и дополнительную мотивацию.

Продолжаем работать. 🏒🇷🇺» – написал Ротенберг.