Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля». У него 11+89 в 119 играх

Лэйн Хатсон достиг отметки 100 очков в НХЛ.

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон достиг отметки 100 очков в НХЛ .

21-летний американец отметился передачей в матче против «Питтсбурга» (4:0).

Теперь на его счету 100 (11+89) баллов в 119 играх в регулярках НХЛ за карьеру.

Хатсон достиг отметки 100 очков за карьеру быстрее всех защитников в истории «Канадиенс». Быстрее в истории клуба были только форварды Ньюси Лалонд (51 игра), Морис Ришар (84), Орель Жолиа (90), Билли Буше (94), Оди Клегхорн (95), Бадди О’Коннор (96), Жан Беливо (102), Элмер Лах (103), Матс Наслунд (111) и Кит Эктон (111).

Кроме того, Хатсон стал первым защитником в истории «Монреаля », набравшим 100 очков в возрасте 21 года или моложе.

Среди американских защитников в истории НХЛ 100 очков быстрее Хатсона набрали только Марк Хоу (94 игры), Брайан Лич (102) и Фил Хаусли (106).