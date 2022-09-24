Капризов о том боялся ли, что не вернется в НХЛ из России: «Нет, совсем нет»

высказался касательно возвращения в США.

Форвард «Миннесоты» прилетел в США из России в начале августа. Сообщалось, что он вернулся на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Капризовым военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение.

– Боялся ли ты, что не вернешься в , и трудно ли было добраться сюда?

– Нет, совсем нет.

Первая тренировка команды? Это был феноменальный первый день. Было приятно увидеть всех ребят.

Все рады вернуться и увидеть друг друга. В целом это был действительно хороший первый день, – приводит слова форварда «Миннесоты» The Rink Live.

Руссо о Капризове: «Кирилл был вовлечен в леденящую кровь политическую игру. «Миннесота» умоляла его поскорее ехать в США»