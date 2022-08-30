Газзаев о словах Терюшкова про Захаряна: «Назовет ли он предателем Овечкина, играющего в США? Или испугается?»

Валерий Газзаев отреагировал на высказывания депутата Романа Терюшкова об Арсене Захаряне.
Терюшков расценил возможный трансфер футболиста «Динамо» в «Челси» как предательство.
«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение.
«Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович. Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе.
А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе.
Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.