Ротенберг об уходе Карпина из «Динамо»: «Пожелаю ему побед сборной России»
Роман Ротенберг прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо».
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал уход Валерия Карпина из футбольного «Динамо».
17 ноября Карпин покинул пост главного тренера клуба Мир РПЛ. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе в сборной.
– Что пожелаете Валерию Карпину после ухода из «Динамо»?
– Пожелаю побед сборной России, – сказал Ротенберг.
Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
