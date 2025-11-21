Ротенберг об уходе Карпина из «Динамо»: «Пожелаю ему побед сборной России»

Роман Ротенберг прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо».

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал уход Валерия Карпина из футбольного «Динамо ».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера клуба Мир РПЛ. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе в сборной.

– Что пожелаете Валерию Карпину после ухода из «Динамо»?

– Пожелаю побед сборной России, – сказал Ротенберг.

Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»