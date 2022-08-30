Захарян отправился с «Динамо» на матч с «Ростовом»

Арсен Захарян отправился с «Динамо» на матч против «Ростова».
Команды встретятся в матче Фонбет Кубка России в среду, 31 августа.
Московский клуб опубликовал несколько снимков из аэропорта, на одном из них – Захарян.
«Динамо» долетит на самолете до Ставрополя, а оттуда на автобусе отправится в Ростов-на-Дону.
Захарян этим летом может перейти в «Челси», который готов заплатить за него 15 млн евро.
Сегодня появилась информация, что представители клубов планируют связаться, чтобы уладить проблемы с трансфером.
Фото: t.me/fcdynamo