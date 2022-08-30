Захарян отправился с «Динамо» на матч с «Ростовом»

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Арсен Захарян отправился с «Динамо» на матч против «Ростова».

Команды встретятся в матче Фонбет Кубка России в среду, 31 августа.

Московский клуб опубликовал несколько снимков из аэропорта, на одном из них – Захарян.

«Динамо» долетит на самолете до Ставрополя, а оттуда на автобусе отправится в Ростов-на-Дону.

Захарян этим летом может перейти в «Челси», который готов заплатить за него 15 млн евро.

Сегодня появилась информация, что представители клубов планируют связаться, чтобы уладить проблемы с трансфером.

Фото: t.me/fcdynamo

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