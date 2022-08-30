Депутат Журова о Захаряне в Англии и русофобии: «Возможно ли ему будет там играть? Не знаю, как «Челси» мог бы обеспечить ему комфорт»

высказалась о возможном переходе в «Челси».

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков расценил возможный трансфер футболиста в лондонский клуб как предательство.

«Переход Захаряна в предательство или нет? Тяжелый вопрос. Если бы вы его задали полгода назад, то, конечно же нет, это не было бы предательством. Все сказали бы, что Арсен реализуется и играть в таком клубе для любого спортсмена это престиж и расширение своих спортивных границ. Если мы откинем политику и будем говорить только про спорт, то такой переход совершенно нормален для спортсмена, но сейчас все смешалось.

Не понимаю будет ли Арсену комфортно в Англии. Даже если не говорить о предательстве, возможно ли ему вообще будет там играть, не сталкиваясь с русофобией. Именно поэтому я сейчас предостерегаю всех спортсменов уезжать, а не потому, что такой поступок будет предательством.

Приемлемо ли вообще нашим спортсменам быть там [в Англии]? Ведь на том же «Уимблдоне» нашим ребятам запретили выступать. Сможет ли он выдержать давление, возможную агрессию и провоцирование со стороны болельщиков, которые могут быть?

Не знаю каким образом «Челси» мог бы обеспечить комфорт Захаряну в Англии. Они могут провести трансфер, привезти его туда, но успокоить болельщиков и украинцев… Не знаю», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.