Шуми Бабаев: «Fan ID в хоккее не нужен – это профанация. На футболе добились того, что стадионы неполные. Зачем создавать людям проблемы?»

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что считает Fan ID профанацией.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял , что систему, действующую на матчах Мир РПЛ, будут расширять на другие виды спорта.

– Fan ID в хоккее – это неправильно. В хоккее уже сложившийся миропорядок. Там есть своя категория болельщиков. Введение Fan ID ничего не изменит. Я оформил карту болельщика для прохода на футбол. Мне не надо ничего бояться.

Зачем создавать людям проблемы, если они хотят ходить на хоккей? У нас и так проблемы с посещаемостью. Мы добились того, что на футболе неполные стадионы.

Чего мы добиваемся этим Fan ID? Лучше введите технологичную систему видеонаблюдения на каждом стадионе, как это есть на каждом стадионе в мире. Тогда вы увидите, кто нарушает порядок. Запрещаете ему вход, и он автоматически не сможет попасть на стадион. Никакие Fan ID ни от чего не спасут.

– Будут только бойкоты, как в футболе?

– Конечно. Это все профанация. Я считаю, что Fan ID не нужен, – сказал Бабаев.

