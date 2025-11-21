Шуми Бабаев: «Fan ID в хоккее не нужен – это профанация. На футболе добились того, что стадионы неполные. Зачем создавать людям проблемы?»
Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что считает Fan ID профанацией.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял, что систему, действующую на матчах Мир РПЛ, будут расширять на другие виды спорта.
– Fan ID в хоккее – это неправильно. В хоккее уже сложившийся миропорядок. Там есть своя категория болельщиков. Введение Fan ID ничего не изменит. Я оформил карту болельщика для прохода на футбол. Мне не надо ничего бояться.
Зачем создавать людям проблемы, если они хотят ходить на хоккей? У нас и так проблемы с посещаемостью. Мы добились того, что на футболе неполные стадионы.
Чего мы добиваемся этим Fan ID? Лучше введите технологичную систему видеонаблюдения на каждом стадионе, как это есть на каждом стадионе в мире. Тогда вы увидите, кто нарушает порядок. Запрещаете ему вход, и он автоматически не сможет попасть на стадион. Никакие Fan ID ни от чего не спасут.
– Будут только бойкоты, как в футболе?
– Конечно. Это все профанация. Я считаю, что Fan ID не нужен, – сказал Бабаев.
Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля. Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»