«Челси» и «Динамо» свяжутся, чтобы уладить проблемы с переходом Захаряна

«Челси» пытается найти способ оформить переход из «Динамо».

Накануне появилась информация, что трансфер может сорваться из-за сложностей при переводе платежа московскому клубу.

По данным «Чемпионата», лондонцы ищут варианты гарантировать выплату денег.

В ближайшее время представители клубов напрямую свяжутся, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего Захаряна 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Похоже, Захарян не переходит в «Челси»: англичане не хотят платить в Россию. Как это возможно?