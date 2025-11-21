Александр Пашков: «Металлург» – островок адекватности на фоне психоза с канадскими тренерами. Даже «Локомотив» с Хартли и «Авангард» с Буше играют средне»
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о североамериканских тренерах в КХЛ.
Ранее Бенуа Гру покинул «Трактор», сославшись на физическую и моральную усталость.
«Начался настоящий психоз с канадскими тренерами. Любовь к ним постепенно проходит, больше никто не смотрит на них, как на спасителей. Даже в Ярославле с Хартли и Омске с Буше, где команды играют средне, но пока не рухнули в то пике, в которое попал «Трактор» с Гру и после Гру.
На этом фоне «Металлург» воспринимается в КХЛ как островок адекватности. Еще летом у них была вполне понятная селекция со ставкой на российских игровиков и тренеров. Команда и держится этого курса, играет стабильно и эффектно, отсюда и уверенное первое место в таблице.
Большой плюс всему клубу!» – сказал Пашков.
