Александр Пашков: «Металлург» – островок адекватности на фоне психоза с канадскими тренерами. Даже «Локомотив» с Хартли и «Авангард» с Буше играют средне»

Александр Пашков о КХЛ: начался настоящий психоз с канадскими тренерами.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о североамериканских тренерах в КХЛ.

Ранее Бенуа Гру покинул «Трактор», сославшись на физическую и моральную усталость.

«Начался настоящий психоз с канадскими тренерами. Любовь к ним постепенно проходит, больше никто не смотрит на них, как на спасителей. Даже в Ярославле с Хартли и Омске с Буше , где команды играют средне, но пока не рухнули в то пике, в которое попал «Трактор » с Гру и после Гру.

На этом фоне «Металлург » воспринимается в КХЛ как островок адекватности. Еще летом у них была вполне понятная селекция со ставкой на российских игровиков и тренеров. Команда и держится этого курса, играет стабильно и эффектно, отсюда и уверенное первое место в таблице.

Большой плюс всему клубу!» – сказал Пашков.

