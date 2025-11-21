Демидов – 2-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic. Лидирует Шефер, Никишин – 3-й, Левшунов – 4-й, Шилов – 6-й, Аскаров – 7-й
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов занял второе место в рейтинге претендентов на приз новичку года в НХЛ («Колдер Трофи») по версии The Athletic.
На первой строчке оказался защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, замкнул топ-3 защитник «Каролины» Александр Никишин.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер, защитник, «Айлендерс»;
2. Иван Демидов, форвард, «Монреаль»;
3. Александр Никишин, защитник, «Каролина»;
4. Артем Левшунов, защитник, «Чикаго»;
5. Беккетт Сеннеке, форвард, «Анахайм»;
6. Артур Шилов, вратарь, «Питтсбург»;
7. Ярослав Аскаров, вратарь, «Сан-Хосе»;
8. Зеев Байум, защитник, «Миннесота»;
9. Джимми Снаггеруд, форвард, «Сент-Луис»;
10-11. Йеспер Валльстедт, вратарь, «Миннесота»;
10-11. Мэттью Вуд, форвард, «Нэшвилл».
Демидов против «Вашингтона»: передача и «минус 3» за 15:07. У него 15 очков в 20 играх – делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с Шефером и Сеннеке