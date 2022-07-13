проходит реабилитацию в Германии.

Хоккейный агент в эфире программы «Есть тема!» на поделился информацией о нападающем «Миннесоты».

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. Он перенес операцию 10 дней назад, после этого есть процесс реабилитации. Как понимаю, он проводит реабилитацию в Германии, это займет около 2-3 недель. Потом он переезжает в Америку, занимается с местными докторами и готовится к сезону.

Он студент, у него есть отсрочка от армии, у него есть справка, позволяющая не служить. Он ничего не нарушал. Никаких переживаний у него нет, я его знаю, на никакие подводные течения он не пойдет, в этом нет смысла», – сказал Бабаев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Капризов может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле по подозрению в незаконной помощи в приобретении военных билетов. Отец хоккеиста опроверг информацию о том, что форвард мог купить документ.

Как сообщалось, Капризову нужно было предоставить обновленную справку об учебе в РАНХиГС. В учебном заведении заявили, что хоккеист находится в академическом отпуске.

Также появлялась информация, согласно которой нападающий «Миннесоты» не может въехать в США по причине отсутствия визы.