Роднина о налоге на иностранных тренеров в РПЛ: «В футболе больше всего легионеров – хоккей и баскетбол не сравнятся. Почему тренеры – это одно, а игроки – другое?»

Ирина Роднина оценила возможный налог на иностранных тренеров в Мир РПЛ.

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном введении налога на иностранных тренеров в футболе.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил , что ему предложили ввести лимит на иностранных специалистов для российских футбольных клубов.

– Спорт – это международное движение. Спортсмены мечтают попадать на Олимпийские игры, чемпионаты мира. Хоккеисты играют в НХЛ, футболисты – в Европе. Без этого невозможно обойтись. Не во всем мы сильны, где-то нужно пользоваться навыками и знаниями, опытом других тренеров.

– Есть те, кто принципиально против иностранных тренеров в нашем футболе.

– Когда вы говорите «те»… Давайте говорить конкретно.

– Могу перечислить фамилии: в таком духе точно высказываются Сергей Ташуев и Дмитрий Пятибратов. Они говорят, что иностранцы занимают места российских тренеров, которые не хуже.

– Эти люди, которых вы назвали, замечательно работали и играли в командах, где огромное количество легионеров. Почему мы считаем, что тренеры – это одно, а игроки – другое? Пускай они это объяснят, в чем разница.

Я в футболе не разбираюсь. Но футбол – один из тех видов, где больше всего легионеров. Ни хоккей, ни баскетбол не сравнится с ним. У нас есть виды спорта, где только свои спортсмены. Как правило, это олимпийские виды, – сказала Роднина.

Михаил Гершкович: «В РПЛ засилье иностранных тренеров, часто они ничего из себя не представляют. Можно вернуться к налогу на них. Дегтярев поддержал»