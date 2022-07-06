Депутат Милонов: «Не понимаю, почему парень из Буденновска должен служить, а хоккеист – нет. Что тут обсуждать, если все по закону?»

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Виталий Милонов высказался о службе российских хоккеистов в армии. 

Ранее вратаря сборной России Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от военной службы. Позже появилась информация о том, что Кирилл Капризов и Павел Карнаухов могли купить военные билеты. 

«Во всех других странах, в которых существует армию по призыву, такая же ситуация. Я не понимаю, почему парень из, условно говоря, Буденновска должен идти служить, когда у него нет отсрочки, а хоккеист – нет.

Возможно, хоккеисты рассчитывают, что статус позволит им стать исключением из закона, но этого не произошло. Надо было бы реагировать на такую ситуацию, если бы власти и военкомат поступили не по закону и нарушили его. А что тут обсуждать, если все по закону? В хоккей можно играть и в армии», – сказал депутат Госдумы. 

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