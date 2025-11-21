«Шанхай» анонсировал матч с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»: «Нихао, дорогой друг. Здесь тебе не «Хэерле кич»
«Шанхай» анонсировал матч с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри».
«Шанхай» анонсировал предстоящий матч FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри».
Казанский клуб изображен в роли кота, который гонится за мышами в свитерах «Металлурга», «Адмирала» и «Сибири».
На льду он сталкивается с драконом, который говорит: «Нихао, дорогой друг. Здесь тебе не «Хэерле кич (добрый вечер по-татарски, этими словами главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин часто начинает пресс-конференции – Спортс’‘)».
Игра состоится на «СКА-Арене» 23 ноября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости