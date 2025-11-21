«Шанхай» анонсировал матч с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»: «Нихао, дорогой друг. Здесь тебе не «Хэерле кич»

«Шанхай» анонсировал матч с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри».

«Шанхай » анонсировал предстоящий матч FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом » мультфильмом в стиле «Том и Джерри».

Казанский клуб изображен в роли кота, который гонится за мышами в свитерах «Металлурга », «Адмирала » и «Сибири ».

На льду он сталкивается с драконом, который говорит: «Нихао, дорогой друг. Здесь тебе не «Хэерле кич (добрый вечер по-татарски, этими словами главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин часто начинает пресс-конференции – Спортс’‘)».

Игра состоится на «СКА-Арене» 23 ноября.