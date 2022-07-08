«Все смотрят дело Федотова – даже вратаря сборной России в армию отправили. Понятно, почему уклонистов нет». Военный комиссар о призыве

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Военный комиссар Амурской области отметил значение дела Ивана Федотова.

«У нас уклонистов практически нет. Призыву на службу подлежат все, независимо от социального статуса. Сейчас, к примеру, все смотрят дело Федотова – вратаря сборной России, даже его отправили в армию служить. И становится понятно, почему уклонистов нет.

На специальную военную операцию мальчишки по призыву не пойдут – это приказ министра обороны, в зоне военной специальной операции служат только военнослужащие по контракту. За те случаи, которые были в начале, – нашего Восточного округа это не касалось, – командиры ответили, это уголовная ответственность.

Сейчас в армию идут все и весьма охотно. Вооруженные силы на виду, вооруженные силы себя показывают.

В пределах Амурской области очень мало будут служить, потому что у нас призывной контингент очень хороший по состоянию здоровья. Мы отправляем ребят в учебные воинские части Восточного военного округа – в Читу и Хабаровск. У нас ушли около ста человек в воздушно-десантные войска и примерно столько же в морскую пехоту – то есть в элитные войска», – описал ситуацию с призывом Денис Агеев.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

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