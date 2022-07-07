Вайсфельд – ЦСКА: «Федотов выиграл для вас Кубок Гагарина пару месяцев назад. Не хотите озаботиться его судьбой?»

Леонид Вайсфельд призвал ЦСКА активнее принимать участие в деле Ивана Федотова.
«Этот парень пару месяцев назад выиграл для вас Кубок Гагарина. Вы не хотите озаботиться его дальнейшей судьбой?
Думаю, что такое участие в его судьбе было бы логичным, даже несмотря на то, что сейчас он не имеет отношений с клубом. Федотов совсем недавно защищал ворота ЦСКА и был признан лучшим вратарем КХЛ.
Клуб мог бы проявить… ну хотя бы любопытство, глядя на то, что с Иваном сейчас происходит», – заявил бывший генменеджер клубов КХЛ.
Федотов примет присягу 6 августа. После учебки его распределят на корабль или подлодку («Матч ТВ»)