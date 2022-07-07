Тарханов о Федотове: «Казалось, времена сейчас другие, чтобы в армию забирать вот так. Человек играл за ЦСКА, стал призером Олимпиады, хотел в Америку»

Александр Тарханов высказался о призыве Ивана Федотова в армию.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

– Как вам история с вратарем хоккейного ЦСКА Иваном Федотовым, которого после окончания контракта с клубом забрали в армию, проведя специальную операцию?

– Мне казалось, что времена сейчас другие, чтобы вот так забирать в армию. Человек играл за ЦСКА, стал серебряным призером Олимпиады, хотел ехать играть в Америку, зарабатывать. Ну, пусть и ехал бы.

Не хотят отпускать? Но почему тогда иностранцы могут приезжать к нам играть и зарабатывать, а он – нет? – сказал экс-тренер клубов РПЛ.