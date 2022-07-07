«Семин подошел ко мне: «Не хочу обратно в Америку ехать». Говорю: «Давай в армию тебя сдадим?» Саша принес присягу, переоделся и поехал обратно». Вайсфельд об Александре

рассказал, что пошел в армию из-за нежелания возвращаться в США.

– По информации СМИ, уже открыты уголовные дела против трех игроков КХЛ, «купивших» военные билеты. Верите, что хоккеисты могут получить срок за это довольно серьезное правонарушение?

– Тут надо дождаться комментариев от официальных органов. Надо понимать, что хоккеисты ничем не отличаются от обычных граждан. И не секрет, что в прошлые годы у нас люди пытались увильнуть от армии всеми правдами и неправдами. Кто-то, возможно, покупал военные билеты у недобросовестных работников военкомата. Но, совершая подобные поступки, ты же понимаешь, что нарушаешь закон.

Надо быть совсем уж человеком без мозгов, чтобы в такие передряги попадать. Вот, допустим, у меня с Семиным обратная ситуация была. Он не хотел возвращаться в .

– Серьезно? Это в каком году?

– После локаута это было, в сезоне-2004/05. Подошел ко мне: «Не хочу сейчас обратно в Америку ехать». Говорю: «Ну давай мы тебя в армию сдадим?» Саша сел в машину, приехал в Самару, надел сапоги, взял автомат, принес присягу… Все как положено. Потом переоделся и поехал обратно. Он служил в ЦСК ВВС, а играл в Тольятти.

– Но ведь потом Семин перешел в «Атлант»?

– Да, и мы легально решали вопрос в Министерстве обороны, Александру оформляли командировку без всяких нарушений закона. Не понимаю – зачем идти на какой-то криминал, если есть абсолютно легальные методы.

Скажем, Федотов целый год провел в ЦСКА. Уж там он точно мог проблему с армией решить без нарушения закона. Надо было просто озаботиться этой темой. А некоторые не хотят заморачиваться, думают, что это ерунда. Вот для них это и заканчивается большими проблемами, – сказал бывший генменеджер клубов .