Черданцев о Федотове: «Я бы предложил освободить от воинской службы профессиональных спортсменов. Будь то футбол, хоккей или другой вид»

предлагает освободить от воинской службы профессиональных спортсменов.

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Я уже читал предложение, которое озвучивали представители Госдумы по этому поводу. Совершенно очевидно, что этот закон нуждается в корректировках в соответствии с теми ситуациями, которые сейчас возникают.

На мой взгляд, то, что предлагается, – сократить отсрочку или как-то еще ее переформулировать, мне кажется, здесь нужно подумать над какими-то более радикальными решениями.

В частности, я бы предложил подумать над тем, чтобы вообще освободить от прохождения воинской службы профессиональных спортсменов, которые имеют контракт с федерацией или профессиональным клубом. Будь то футбол, хоккей или какой-то другой вид спорта», – сказал комментатор «Матч ТВ».