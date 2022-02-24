Роман Ротенберг об опухоли мозга у Амирова: «Хоккей России с тобой, держись парень, не падай духом, выздоравливай и выходи играть»

Теги Салават Юлаев СКА Торонто НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Родион Амиров Здоровье Хоккей

Роман Ротенберг поддержал Родиона Амирова, у которого нашли рак мозга.

У 20-летнего хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

«Хоккейное сообщество – это всегда большая семья, когда дело касается здоровья игроков и благополучия их семей.

Все, кто знают Родиона в нашем хоккее, желают ему скорейшего выздоровления.

Лично я давно знаком с ним и скажу так: «Родион! Хоккей России с тобой, держись парень, не падай духом, выздоравливай и выходи играть. Мы тебя ждем», – написал главный тренер СКА в сторис инстаграма. 

Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».

У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется

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