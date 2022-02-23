«Динамо» – Амирову: «Мы с тобой! Ты обязательно одержишь победу в противостоянии с недугом и вернешься на лед»

«Динамо» выразило поддержку Родиону Амирову, у которого обнаружили рак мозга.
Ранее стало известно, что у хоккеиста обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.
20-летний Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».
«Родион, мы с тобой!
Ты обязательно одержишь победу в противостоянии с недугом и вернешься на лед», – говорится в сообщении.
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У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется